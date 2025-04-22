Beşiktaş, Hatayspor mesaisini sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 25 Nisan Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Giriş: 22.04.2025 - 16:56 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:56
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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