Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol TKBL
ABONE OL

Beşiktaş HDI Sigorta: 72 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 90 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş HDI Sigorta'yı 90-72 mağlup etti

Beşiktaş HDI Sigorta: 72 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 90 | MAÇ SONUCU
AA

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş'ı deplasmanda 90-72 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Evans ve Elif Bayram'ın sayılarıyla 7-2 öne geçen Beşiktaş karşısında Fenerbahçe Alagöz Holding, Sabally'nin üç sayılık basketiyle 6. dakikada 15-14 üstünlük yakaladı. Evans ve Kübra'nın üç sayılarıyla yeniden skoru lehine çeviren siyah-beyazlıların, savunmada yaptığı hataları değerlendiren Fenerbahçe 6-0'lık bir seri yakaladı ve ilk periyot 23-23 eşitlikle sona erdi.

Vandersloot'un üç sayılık basketiyle ikinci çeyreğe başlayan sarı-lacivertliler, kritik anlarda bulduğu sayılarla ev sahibi ekibin üstünlük kurmasına izin vermedi. Fenerbahçe dış atışlardan kolay sayılar bulmasına rağmen pota altını savunmakta güçlük yaşadı. Siyah-beyazlı ekip periyot boyunca savunmada istediği oyunu ortaya koyamayınca Fenerbahçe soyunma odasına 45-43 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe Beşiktaş skoru eşitleyerek başlasa da Fenerbahçe peş peşe bulduğu basketlerle yeniden öne geçti. 25. dakikaya 57-49 önde giren sarı-lacivertliler, 8-0'lık bir seri yaparak rahatladı. Pota altını değerlendirmekte zorluk çeken Beşiktaş, dış atışlarda da isabet kaydedemeyince farkın artmasını engelleyemedi. 28. dakikaya 65-52 üstünlükle giren sarı-lacivertliler, mücadelenin bu bölümünü 69-52 önde bitirdi.

Sabally'yi durdurmakta zorlanan Beşiktaş karşısında farkı 35. dakikada 20 sayıya (79-59) yükselten Fenerbahçe, son bölümde rahat bir oyun ortaya koyayarak karşılaşmayı 90-72 kazandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lakers, Austin Reaves'in 35 sayısıyla kazandı
BASKETBOL Austin Reaves uçurdu
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, zatürre teşhisiyle hastaneye yatırıldı
BASKETBOL Ergin Ataman, zatürre teşhisiyle hastaneye yatırıldı
Onvo Büyükçekmece Basketbol: 98 - Anadolu Efes: 97 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Anadolu Efes son saniye basketiyle yıkıldı!
Philadelphia 76ers'tan üst üste 8. galibiyet
BASKETBOL 76ers'tan üst üste 8. galibiyet
TOFAŞ - Galatasaray Nef: 81-83 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Galatasaray'dan kritik galibiyet!
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet: 95-80 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Derbide kazanan Fenerbahçe!
Spor camiasından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi paylaşımları
FUTBOL Spor camiasından 18 Mart paylaşımları
NBA'de Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı Pelicans maçını kazandı
BASKETBOL Alperen double double yaptı Houston kazandı
Fenerbahçe Alagöz Holding, Dörtlü Final'de!
BASKETBOL Fenerbahçe Alagöz Holding, Dörtlü Final'de!
Basketbol'da haftanın fikstürü açıklandı!
BASKETBOL Potada haftanın fikstürleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.