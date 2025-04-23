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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş için Füllkrug iddiası! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş için Füllkrug iddiası!

        Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, West Ham'ın Alman golcüsü Füllkrug ile ilgilendiği aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 11:25 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:25
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        Beşiktaş için Füllkrug iddiası!
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        Beşiktaş'ta gideceklerin yanı sıra yapılacak takviyeler için de çalışma sürüyor.

        Başkan Serdal Adalı öncelikle sol açık, 6 numara ve santrfor alacaklarını belirtmişti.

        İtalyan basını forvet için gündemde Niclas Füllkrug'un olduğunu yazdı.

        Tuttomercatoweb’te yer alan habere göre; Beşiktaş, Ciro lmmobile yerine West Ham’ın Alman golcüsü Füllkrug ile ilgileniyor.

        Haberde Siyah-beyazlıların performansı ile uzun süredir beklentilerin altında kalan Immobile ile yolları ayırmaya hazırlandığı belirtildi.

        Immobile’nin 6 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak isteyen Beşiktaş'ın yerine kaliteli bir santrfor almayı planladığı ifade edildi.

        Dortmund'dan sezon başında 27 milyon Euro'ya West Ham'a transfer olan Füllkrug, kötü bir sezon geçirirken 15 maçta 6 kez 11'de başlayıp 3 gol 2 asist üretti.

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