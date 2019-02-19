Beşiktaş için iki flaş iddia!

Beşiktaş'tan sezon sonunda ayrılıp Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Şenol Güneş'in yerine kimin geçeceği belirsizliğini koruyor.

Bu konuda yurt dışından da önemli iddialar gelirken İtalyan ve İspanyol basını, Güneş’ten sonra takımın başına Guti’nin geçeğini öne sürdü. İspanyol basınında çıkan haberlerde, “Lopetegui’nin ayrılmasının ardından Real Madrid’de teknik direktör olarak ismi anılan Guti için bu kez de Beşiktaş şansı doğdu. Şenol Güneş’le birlikte stajını da yaptı” ifadeleri kullanıldı.

"BİLİC'LE GÖRÜŞÜLDÜ AMA AL İTTİHAD BIRAKMAZ"

Siyah-Beyazlı takımın teknik direktör görüşmeleri hakkında bir başka iddia ise Arap basınından geldi. Arabia.eurosport.com'da yer alan habere göre Beşiktaş, Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad’ı çalıştıran eski teknik direktörü Slaven Biliç ile görüşme yaptı. Biliç'in teklife olumlu yaklaştığı ifade edilse de Al İttihad yönetiminin Hırvat teknik adamı bırakmayacağının da altı çizildi.