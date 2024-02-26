Beşiktaş'ın basketbol icra kurulu belli oldu
Beşiktaş Kulübü'nde basketbol icra kurulu üyeleri belli olurken, başkanlığa Özkan Arseven'in getirildiği açıklandı.
Giriş: 26.02.2024 - 21:05 Güncelleme: 26.02.2024 - 21:26
Beşiktaş Kulübü, resmi hesabından yaptığı açıklamada basketbol icra kurulunun oluşturulduğunu duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Özkan Arseven'in başkanlığında oluşturulan kurulda yer alan isimler şöyle:
Özkan Arseven, Görkem Bilgi, Ahmet Budan, Ali Berke Tükenmez