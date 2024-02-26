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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş'ın basketbol icra kurulu belli oldu - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş'ın basketbol icra kurulu belli oldu

        Beşiktaş Kulübü'nde basketbol icra kurulu üyeleri belli olurken, başkanlığa Özkan Arseven'in getirildiği açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 21:05 Güncelleme: 26.02.2024 - 21:26
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        Potada icra kurulu belli oldu!
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        Beşiktaş Kulübü, resmi hesabından yaptığı açıklamada basketbol icra kurulunun oluşturulduğunu duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Özkan Arseven'in başkanlığında oluşturulan kurulda yer alan isimler şöyle:

        Özkan Arseven, Görkem Bilgi, Ahmet Budan, Ali Berke Tükenmez

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