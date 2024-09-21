Beşiktaş'ın borcu 10.6 milyar TL! Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2024 yılı 2. Olağan Toplantısı gerçekleştirilirken, siyah-beyazlı kulübün borcu da açıklandı. Beşiktaş'ın 31 Mayıs 2024 itibariyle toplam borcu 10.6 milyar TL olarak açıklandı.

Habertürk Giriş: 21.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:22 facebook

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