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        Haberler Magazin Beşiktaş'ın futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yiğit Yasin Yüksel YKS'ye girdi - Magazin haberleri

        Beşiktaş'ın futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yiğit Yasin Yüksel YKS'ye girdi

        Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na takım arkadaşı Yiğit Yasin Yüksel ile birlikte Etiler Anadolu Lisesi'nde girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 19:07 Güncelleme: 21.06.2025 - 19:07
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        YKS heyecanı yaşadılar
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        Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yeteneği Mustafa Erhan Hekimoğlu, bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katıldı. Sınav öncesinde takım arkadaşı Yiğit Yasin Yüksel ile objektiflere poz veren Hekimoğlu, sınavını Etiler Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

        Fotoğraf: Instagram

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        #beşiktaş
        #Mustafa Erhan Hekimoğlu
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