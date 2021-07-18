Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier gibi isimlerin Beşiktaş ile Galatasaray, Gedson Fernandes için de karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, Gedson'u yeniden kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

Portekiz basınından Record gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Benfica'ya Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısı için teklif yaptı. Buna göre Beşiktaş, Benfica'ya bonservisin yüzde 50'si için 7.5 milyon euro teklif etti. Transfer bu şekilde gerçekleşirse Gedson Fernandes'in bir sonraki transferinde elde edilecek bonservisin yarısı Benfica'ya gidecek.

Galatasaray'ın henüz somut adımlar atmadığı iddia edilirken Benfica'nın daha iyi teklifler beklediği de konuşuluyor.

22 yaşındaki Gedson Fernandes geçen sezon Galatasaray formasını 18 maçta giydi ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.