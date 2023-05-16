BEŞİKTAŞ'IN BU HAFTA MAÇI YOK MU?



Son olarak Antalyaspor ile karşı karşıya gelen ve rakibini deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, bu hafta fikstürde; ülkemizi derinden üzen 6 Şubat depremi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK karşısında hükmen 3-0 galip sayılıyor.