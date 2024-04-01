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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın önceliği yabancı kontenjanı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın önceliği yabancı kontenjanı!

        Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başladı. Kadrosuna önemli takviyeler yapacak olan siyah-beyazlı yönetim, öncelikle yabancı kontenjanında yer açmayı amaçlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 14:11 Güncelleme: 01.04.2024 - 14:11
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        Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan ve Avrupa'da da umduğunu bulamayan Beşiktaş, gelecek sezona iddialı girmek istiyor.

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        Gelecek sezon için kolları sıvayan siyah-beyazlılarda, kadro planlaması yapılmaya başlandı.

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        Kadrosuna önemli takviyeler yapacak olan Beşiktaş'ın önceliği, yabancı kontenjanında yer açmak...

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        Yönetim, gelecek sezon 12'ye düşecek yabancı oyuncu sayısını en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor.

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        TRT Spor'un haberine göre; eldeki oyuncuların bazılarını satarak gelir elde etmeyi planlayan siyah beyazlılar, kadrodaki yabancı oyuncu sayısını 7 veya 8'e düşürerek transferde elini rahatlatmanın hesaplarını yapıyor.

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        Beşiktaş yönetimi, oyuncu satışları tamamlandıktan sonra özellikle bonservisi elinde olan futbolculara yönelecek.

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        Beşiktaş'ta özellikle bir santrfor, 2 stoper, bir sağ bek, bir sol bek ve 2 kanat oyuncusu transferine kesin gözüyle bakılıyor.

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