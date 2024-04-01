Beşiktaş'ın önceliği yabancı kontenjanı!
Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başladı. Kadrosuna önemli takviyeler yapacak olan siyah-beyazlı yönetim, öncelikle yabancı kontenjanında yer açmayı amaçlıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan ve Avrupa'da da umduğunu bulamayan Beşiktaş, gelecek sezona iddialı girmek istiyor.
Gelecek sezon için kolları sıvayan siyah-beyazlılarda, kadro planlaması yapılmaya başlandı.
Kadrosuna önemli takviyeler yapacak olan Beşiktaş'ın önceliği, yabancı kontenjanında yer açmak...
Yönetim, gelecek sezon 12'ye düşecek yabancı oyuncu sayısını en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor.
TRT Spor'un haberine göre; eldeki oyuncuların bazılarını satarak gelir elde etmeyi planlayan siyah beyazlılar, kadrodaki yabancı oyuncu sayısını 7 veya 8'e düşürerek transferde elini rahatlatmanın hesaplarını yapıyor.
Beşiktaş yönetimi, oyuncu satışları tamamlandıktan sonra özellikle bonservisi elinde olan futbolculara yönelecek.