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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'ın oyuncakları yüzleri güldürdü

Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü

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  • Beşiktaş'ın oyuncakları çocukların yüzlerini güldürdü

    Beşiktaş'ın, Vodafone Park'ta, Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçında taraftarların tribünlerden attığı binlerce oyuncak, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çocuklara dağıtıldı.

     

     
  • Beşiktaş'ın oyuncakları çocukların yüzlerini güldürdü

    Beşiktaş Kulübünün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası kapsamında toplanan oyuncaklar ve yardım malzemelerinin yer aldığı tır, Hatay'ın İskenderun ilçesine geldi.

     

     
  • Beşiktaş'ın oyuncakları çocukların yüzlerini güldürdü

    Yardım tırı, burada İskenderun Beşiktaşlılar Derneği yetkililerince karşılandı. Dernek yetkilileri, tırdaki malzemeleri tek tek indirdi.

     

     
  • Beşiktaş'ın oyuncakları çocukların yüzlerini güldürdü

    "O ANLAR DUYGU SELİ YAŞANDI"

    İskenderun Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sedat Uysal, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın erteleme maçında, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştığı müsabakanın 4'üncü dakikası 17'nci saniyesinde duygu seli yaşandığını anımsattı.

     

     
  • Beşiktaş'ın oyuncakları çocukların yüzlerini güldürdü

    Maçta tüm tribünlerden oyuncakların sahaya atıldığını aktaran Uysal, "İnanın o gün o anda hıçkırıklara boğulduk, çok duygulandık. Bugün de bu oyuncakları çocuklarımıza ileteceğiz. Dernek olarak bunları çadır kentlerde, konteyner kentlerde çocuklarımıza dağıtacağız. Bu organizasyonda emeği geçen herkese, tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Kendimizi hiç yalnız hissetmedik" diye konuştu.

     

     
  • Beşiktaş'ın oyuncakları çocukların yüzlerini güldürdü

    Uysal, tırda sadece oyuncağın değil, bebek bezi, battaniye, yorgan, çarşaf, mama ve süt gibi malzemelerin de yer aldığını belirtti.

     

     
  • Beşiktaş'ın oyuncakları çocukların yüzlerini güldürdü

     

    Yardım tırındaki malzemeler, daha sonra Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çocuklara dağıtıldı. 
  • Beşiktaş'ın oyuncakları çocukların yüzlerini güldürdü

    Dernek yetkililerini karşılarında görünce "En büyük Beşiktaş" sloganı atan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.
  • Beşiktaş'ın oyuncakları çocukların yüzlerini güldürdü

    Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncakları alan çocuklar, taraftara teşekkür etti.
  • Beşiktaş'ın oyuncakları çocukların yüzlerini güldürdü
  • Beşiktaş'ın oyuncakları çocukların yüzlerini güldürdü
  • Beşiktaş'ın oyuncakları çocukların yüzlerini güldürdü
  • Beşiktaş'ın oyuncakları çocukların yüzlerini güldürdü
  • Beşiktaş'ın oyuncakları çocukların yüzlerini güldürdü
  • Beşiktaş'ın oyuncakları çocukların yüzlerini güldürdü
  • Beşiktaş'ın oyuncakları çocukların yüzlerini güldürdü

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