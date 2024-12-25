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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Beşiktaş'ın rakibi ratiopharm Ulm - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş'ın rakibi ratiopharm Ulm

        BKT EuroCup'taki temsilcilerimizden Beşiktaş Fibabanka, 26 Aralık Perşembe günü (yarın) Almanya'nın ratiopharm Ulm takımına konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:56 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:56
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        Beşiktaş, Almanya'da galibiyet peşinde
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        Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup A Grubu'nun 13. haftasında 26 Aralık Perşembe günü (yarın) Alman ekibi ratiopharm Ulm ile deplasmanda karşılaşacak.

        Almanya'nın Ulm kentindeki 'da ratiopharm Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

        Grupta çıktığı 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 5. sırada girdi.

        Oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan ratiopharm Ulm ise 3. basamakta yer aldı.

        İki takım arasında organizasyonun 4. haftasında İstanbul'da yapılan karşılaşmada Beşiktaş, ratiopharm Ulm'u 107-74 mağlup etmişti.

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