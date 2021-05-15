42 haftalık zorlu maraton Trabzon'da başladı... Yenilenen Beşiktaş, Boyd'un füzesiyle öne geçti. Mensah ve Lens'in golleri farkı getirdi: 1-3.

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın yokluğunda çıktığı ikinci maçında ilk puan kaybını yaşadı. Evinde Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, Larin ile öne geçti. Ancak 90 dakika üstün oynasa da farkı açma fırsatını değerlendiremedi. Ev sahibi ekine cezayı kesen isim ise konuk ekibin 3. Lig'den transfer ettiği Gökdeniz Bayraktar oldu: 1-1.

Avrupa'ya erken veda edişin üzüntüsünü yaşayan Beşiktaş, ikinci şoka Konya deplasmanında uğradı: 4-1. Ağır yenilginin baş sorumlusu ise adeta ayakta uyuyan defans oyuncuları oldu. Konyaspor, rakip kaleye attığı 4 isabetli şutta da ağları sarsmayı başardı.

Sergen Yalçın, "Fazla konuşmak istemiyorum o zaman futbolculara girmek zorunda kalırım. Sorumlu benim" diyordu...

Beşiktaş'ın ağır mağlubiyetinin olay bir iddia gündeme geldi. Sergen Yalçın ve Hırvat stoper Domagoj Vida'nın karşılaşmanın ardından soyunma odasında kavga ettiği, hatta birbirlerini yumrukladığı ifade edildi. Yöneticiler bu iddiayı yalanladı.

Beşiktaş 4. haftada Gençlerbirliği'ne boyun eğdi. Farklı Konya mağlubiyetinin baş sorumlusu savunma yine işbaşındaydı. Geri dörtlü, Stancu'nun kafa ile bulduğu golde pozisyonu izlemekle yetindi. Gençlerbirliği karşısında alınan yenilgiyi "Hak edilmiş bir mağlubiyet" sözleriyle özetleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transferle ilgili soruya ise manidar bir cevap veriyordu: TRANSFERİ YAPANLARA SORACAKSINIZ!

Tam 43 gün sonra galip gelen Beşiktaş, Denizli'de yarışa yeniden başladı: 2-3. Bir sonraki hafta evinde Malatya'yı Larin'in golüyle 1-0 deviren Kartal, üç maçta kaybettiği 8 puanın ardından üst üste ikinci kez kazanarak çıkışını sürdürdü.

Sergen Yalçın daha 6. haftada şunları söylemişti: "Aboubakar ve Larin gibi oyunculara sahibiz. Bize çok maç kazandırırlar."

Beşiktaş'ın iki maçlık galibiyet serisi ise Gaziantep deplasmanında son buldu: 3-1. Bir sonraki hafta Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, Kadıköy deplasmanına moralli gidiyordu.

KADIKÖY HATIRASI

İlk 20 dakikada Aboubakar ile 2-0'ı bulan siyah-beyazlılara karşı Cisse'nin golü ve Larin'in kırmızı kartı ile ümitlenen Fenerbahçe'ye bir şok da Necip'ten geldi. Ozan Tufan'ın golü sarı-lacivertlilere son bir şans getirse de kapıyı N'Sakala kapattı: 3-4. Beşiktaş, 15 yıl sonra Kadıköy'de yine aynı skorla galip geldi. Öte yandan Necip, Süper Lig'de 5 yıl aradan sonra ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

İSTANBUL MASALI, ALANYA'DA BİTTİ

Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'yı da mağlup eden Beşiktaş, üç İstanbul takımını yenerek 3'te 3 yapıyordu. Sıradaki durak, Sergen Yalçın'ın eski yardımcısı Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor idi. Kartal'ın serisini lider Alanya durdurdu: 2-1. Zorlu deplasmanda Beşiktaş, bu sezon 20 kezle kalesinde en fazla şuta izin verdiği maçı oynadı.

Ligin 13. haftasında Beşiktaş, Erzurum'u 2. yarıda 12 dakikada bulduğu 4 golle yendi. Siyah-beyazlılar, rakibini Aboubakar (2),N'Koudou ve Vida'nın golleriyle yenerek 4. sıraya yükseldi.

Ghezzal'in ortasında Vida'nın müthiş ayak hareketiyle attığı gol geceye damga vurdu.

Beşiktaş, 14. haftada deplasmanda Ankaragücü'nü Vida'nın golüyle devirdi ve zirve yürüyüşünü sürdürdü. Sivas engelini de kayıpsız aşan siyah-beyazlılar ligde ikinci sıraya yerleşti: 3-0. İlk golden önce Rosier'in topu oyun alanının içerisinden mi yoksa dışarısından mı çevirdiği büyük tartışma yarattı. Kartal'a üst üste 3. galibiyeti getiren vuruşları Güven, Larin ve Oğuzhan yaptı...

ABOUBAKAR'I UNUTMADILAR

Beşiktaşlı futbolcular, annesi vefat eden ve bu nedenle ülkesine giden Aboubakar'ı unutmadı. Siyah-beyazlılar, ilk golden sonra Kamerunlu oyuncunun formasını açarak takım arkadaşlarına destek verdi.

81 HAFTA SONRA GELEN LİDERLİK

Beşiktaş, Kayserispor deplasmanından 3 puanla dönüp liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlılar, 2018-19 sezonundaki liderliğin ardından 81 hafta sonra en tepeye çıktı. Maçın 62. dakikasında oyuna girmesiyle mücadelenin kaderini değiştiren Ajdin Hasic, "Bu golü aileme ve Beşiktaş taraftarına armağan ediyorum. Liderlik bizi o kadar mutlu etti ki ne diyeceğimi bilemiyorum, konuşamıyorum" diyordu...

Rize'yi evine 6 golle uğurlayan Beşiktaş, 20 yıl sonra ligdeki en farklı zaferine imza attı, gatibiyet serisini 5 maça çıkardı. Lider girdiği haftayı lider kapatan Siyah-Beyazlılar'da gecenin adamı ise kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol atan Larin'di.

Mücadelenin ardından Sergen Yalçın, Hırvat yıldız Mandzukic'i istediklerini açıkladı. Transferin son gününe kadar görüşmeler sürdü ancak anlaşma sağlanamadı. Tosun Paşa geri dönecekti.

MÜTHİŞ SERİ HATAY'DA BİTTİ

Beşiktaş, ligde son 5 maçını gol yemeden kazanarak yakaladığı müthiş seriye

Hatay'da veda etti: 2-2.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan takımları birer birer yenmeye devam ediyordu. Kara Kartal'ın son kurbanı Galatasaray oldu: 2-0. Bu sezonki ilk golünü Galatasaray'a atan Josef, büyük sevinç yaşadı. Gol makinesi Larin ise bu kez N'Koudou'ya asist yaptı. Kartal bir sonraki haftada ise Karagümrük'ü 4-1 yendi. Lige sallanarak başlayan Beşiktaş öyle bir çıkış yakaladı ki, kimse karşısında duramıyordu. Son 8 haftada alınan 7 galibiyet ve atılan 24 gol vardı. Göztepe'yi de deviren Beşiktaş ligin ilk yarısını lider tamamladı.

İKİNCİ PERDE

İkinci perde de iyi başlamadı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Yenilmezlik serisi sona eren Beşiktaş liderlikten de oldu. Bir sonraki hafta yara sarmak isteyen Beşiktaş, Antalya'daydı. Ancak ev sahibi ekibin genç yeteneği Gökdeniz, bir kez daha Kartal'ı avladı. Antalya'nın kaleyi bulan ilk ve tek vuruşu golle sonuçlandı: 1-0.

Maçın ardından SERGEN YALÇIN TEPKİLİYDİ: "Sürekli yerden kalkmayan oyuncular var, futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmamalı. Hakem yönetimleri de bir şeylerin ifadesi gibi. Ama kimse merak etmesin, sonuna kadar savaşacağız."

24. haftada Beşiktaş, N'Sakala'nın 21. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta Konyaspor'u yenip Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Galibiyeti 81'de Rosier getirdi.

TOSUN PAŞA DÖNDÜ

Bir sonraki hafta Beşiktaş, Ankara'da kar altında oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 3 golle devirdi. Kartal'ın gollerini Ghezzal ve Cenk Tosun (2) kaydetti. Devre arasında Everton'dan kiralanan milli yıldız, çıktığı ilk lig karşılaşmasında iki kez ağları sarsarak mest etti.

Siyah-beyazlı taraftarların meşaleli sürpriz uğurlamasıyla havaya giren Beşiktaşlı futbolcular, Denizlispor karşısında maça müthiş başladı. Larin perdeyi açtıktan sonra da hız kesmeyen Kartal, Aboubakar ve Ljajic'le 1 dakika içinde 2 gol daha buldu, daha ilk yarıda 3 puanı cebine koydu.

28. haftada Beşiktaş, zorlandığı Yeni Malatyaspor deplasmanında Atiba Hutchinson'un golüyle kazandı. 29. haftada ise Gaziantep'i 2-1 yenen siyah-beyazlılar, liderlik koltuğunu geri aldı. Öte yandan 4. sarı kartını gören Sergen Yalçın cezalı duruma düştü. Kartal, zorlu virajı da kayıpsız geçti. Başakşehir'i Larin, Welinton ve Josef'in golleriyle devirdi.

31. haftadaki Fenerbahçe derbisi ise 1-1 sona erdi.

Lider Beşiktaş bir sonraki haftada Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi ve farkı açma fırsatını tepti. Aytaç Kara,siyah-beyazlıları ceza sahası dışından şık vuruşuyla avladı. Sergen Yalçın; sağ bekte Necip, kanatta Rosier tercihinden 57'de vazgeçti ancak maçı çeviremedi.

BOĞAZIN AHTAPOTU

Lider Beşiktaş, 5 puanlık kaybın ardından Alanya'yı 3-0 yendi. FIFA, Alanyaspor maçında 3 gol pası veren Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson için "ahtapot" benzetmesi yaptı.

İlk yarısı gol düellosuna sahne olan maçta Erzurum'u deviren Beşiktaş taraftarına mesajı verdi: Şampiyonluk Yakın, Meşaleleri Yakın!

35. haftada Beşiktaş, evinde Ankaragücü ile berabere kaldı, maçın 4 golü de rakip takımın oyuncularından geldi. Başkent ekibi, Beşiktaş karşısında 19 yıl aradan sonra İstanbul'da puan kazandı.

36. haftada Sivasspor deplasmanında yokları oynayan Kartal kayıplarına bir yenisini ekledi: 0-0. Beşiktaş son 6 haftada kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışına rakiplerini yeniden ortak etti. Sergen Yalçın şampiyonluk için "KİMSE HEVESLENMESİN" diyordu. 3 maçlık galibiyet serisi gelecekti.

Bir sonraki hafta Aboubakar, Cenk ve Larin'den yoksun olan Beşiktaş, Ghezzal ve N'Koudou (2)'nun golleriyle Kayseri engelini aştı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında ise Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. N'Koudou, Gökhan Töre ve Ghezzal'in golleriyle 3-0'ı bulan siyah-beyazlılar, 87'de İsmail Köybaşı ve 89'da Djokovic'in gollerine engel olamadı. 78 puana yükselen Kartal avantajı korudu.

ŞAMPİ...

Lider Beşiktaş, Hatay'ı '7' bitirdi. Rakiplerine 'Boşuna umutlanmayın' mesajı verdi. Henüz 62. saniyede Akintola'nın kendi ağlarına gönderdiği topla perde açıldı. Larin, 4 kez fileleri sarsarken N'Koudou ve Rıdvan da gol şova eşlik etti: 7-0. Attığı 4 golle yıldızlaşan Larin, maç topunu eve götürdü.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet fotoğrafı, siyah-beyazlı kulüp farklı galibiyeti büyük bir coşkuyla "Kimse heveslenmesin" ifadesiyle kutladı.

NELER OLUYOR!

Beşiktaş, TT Stadı'nda şampiyonluk yaşayabilirdi. Derbi öncesi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Terim'in "Beşiktaş'ı alkışlarız" sözleri için "Tabii ki de alkışlayacaklar" ifadesiyle gündeme oturdu. Ancak hesaplar tutmadı. Beşiktaş sahadan mağlup ayrıldı...

Galatasaray'a derbide 3-1 yenilen Beşiktaş, Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybetti. Maçın sona ermesinin ardından Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier gözyaşlarına boğuldu.

81 puanda kalan siyah-beyazlılar, genel averajla ilk sıradaki yerini korudu ancak Galatasaray'ın Denizlispor'u yenmesiyle zirvede puanlar eşitlendi. 2 gol averajıyla ilk sırada yer alan siyah-beyazlılar şampiyonluğun son haftaya kaldığı Süper Lig'de, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecekti.

MUTLU SON

Süper Lig'de nefesleri kesen şampiyonluk yarışında kazanan Beşiktaş oldu. Sezonun 42. ve son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, averajla Galatasaray'ı geride bıraktı ve 84 puanla 16. şampiyonluğuna uzandı. Sergen Yalçın, futbolcu olarak nice başarılar kazandığı kulübünde teknik adam olarak da şampiyonluğu kazanarak tarihe geçti. Beşiktaş'ın gollerini 10'da Vida, 69'da ise penaltıdan Ghezzal kaydetti...