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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Net Global Sivasspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 15:34 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:13
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        Beşiktaş'ın Sivas kafilesi belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

        Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Rafa Silva'nın yanı sıra; sakatlıkları süren Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gabriel Paulista, Emre Can Terzi ve Necip Uysal kafilede yer almadı.

        İşte Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu:

        Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Udokhai, Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap.

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