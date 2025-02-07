Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Net Global Sivasspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.
Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Rafa Silva'nın yanı sıra; sakatlıkları süren Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gabriel Paulista, Emre Can Terzi ve Necip Uysal kafilede yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Udokhai, Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap.