Beşiktaş'ın transferde gözü Memphis Depay'da

30 yaşındaki Memphis Depay’ın, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Corinthians’tan ilk sezon 11 milyon Euro, ikinci sezon ise 13 milyon Euro alması gerekiyor. Ancak Brezilyalı kulübü anlaşmanın daha ilk yılında ödemeleri aksatınca mukavelenin feshi gündeme geldi.