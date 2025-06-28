Beşiktaş'ın transferde gözü Memphis Depay'da
900 bin Euro'luk alacağı ödenmediği için Brezilya kulübüne ihtarname gönderen Depay, parasını alamadığı takdirde sözleşmeyi feshetmek için harekete geçecek. Beşiktaş yönetimi, Brezilya'da sorunlar yaşayan Hollandalı futbolcunun durumunu yakın takibe aldı
Çek sol bek David Jurasek’in transferini imza aşamasına getiren Beşiktaş'ta gündeme dünyaca ünlü forvet Memphis Depay geldi.
2024 yazında sürpriz bir kararla Corinthians'a transfer olan Memphis Depay, Brezilya'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Brezilya'da sorunlar yaşayan Hollandalı futbolcunun durumunu yakın takibe aldı.
Brezilya medyasından Globo’nun haberine göre Depay, 900 bin Euro’luk alacağının zamanında ödenmemesi nedeniyle 15 Mayıs’ta Corinthians’a ihtarname gönderdi ve kulübün tavrını beklemeye başladı.
Corinthians eğer parayı ödemezse sözleşmenin feshi için harekete geçecek olan Depay, yeniden Avrupa’ya dönecek.
30 yaşındaki Memphis Depay’ın, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Corinthians’tan ilk sezon 11 milyon Euro, ikinci sezon ise 13 milyon Euro alması gerekiyor. Ancak Brezilyalı kulübü anlaşmanın daha ilk yılında ödemeleri aksatınca mukavelenin feshi gündeme geldi.
Globo'ya göre; Beşiktaş'ın Depay'ın durumunu takip ediyor ve Corinthians, bonservis bedelinde indirime gidebilir.