Beşiktaş'ın transferlerinde gençlik ateşi!

Son olarak Atalanta'dan El Bilal Toure'yi kiralık olarak kadrosuna katan siyah-beyazlıların kadroya kattığı isimlerdeki yaş ortalaması dikkat çekti.

Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki transferlerinden David Jurasek 25, Tammy Abraham 27, Orkun Kökçü 24, Wilfred Ndidi 28, Taylan Bulut 19, Rıdvan Yılmaz 24 ve El Bilal Toure ise 23 yaşında...

7 transferin yaş ortalaması 24.2 olurken en yaşlı isim 28 yaşındaki Ndidi, en genç ise 19 yaşındaki Taylan oldu.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki yaş ortalaması ise 26.7'ye gerilerken ayrılıkların ardından bu rakamın biraz daha düşmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında tecrübeli futbolcu transferiyle ilgili "32-33 ve hatta 34 yaşlarında bir oyuncu gelecek olursa bonservis vermeyeceğiz. Gelir 1 sene oynarlar, direkt katkı verirler. Hiçbir zaman da 1 seneden fazla kontrat vermeyiz" ifadelerini kullanmıştı.