Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst kimdir, hangi takımları çalıştırdı?
Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst kimdir, hangi takımları çalıştırdı?" sorularını beraberinde getirdi. Bir süredir ismi Beşiktaş ile anılan Hollandalı çalıştırıcı, Feyenoord ile 5 kez kupa sevinci yaşadı. İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst kimdir sorusunun yanıtı...
Beşiktaş, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yapılan anlaşmanın ardından, Giovanni van Bronckhorst'un hayatı ve kariyeri taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst kimdir, hangi takımları çalıştırdı?" İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst hayatı ve kariyeri...
GİOVANNİ van BRONCKHORST KİMDİR?
Giovanni Christiaan van Bronckhorst 5 Şubat 1975 yılında doğdu. Endonezya asıllı Hollandalı teknik direktör ve eski millî futbolcudur. Son olarak Premiership kulübü Rangers'ın teknik direktörlüğünü yaptı. Öncesinde orta saha oyuncusu olan van Bronckhorst, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde sol beke geçti.
Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'da Eredivisie, Hollanda Kupası (2) ve Hollanda Süper Kupa (2) şampiyonlukları yaşadı.
Çin'den ayrıldıktan sonra 2021'de İskoçya Ligi takımlarından Rangers'a imza atan Hollandalı antrenör, 68 maçta takımının başında yer aldı.
Rangers'la 2021/22 sezonunda İskoçya Kupası'nı kazanan Giovanni van Bronckhorst, 2022'de takımdan ayrıldı.