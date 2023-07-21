Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Ganalı stoper Daniel Amartey, İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünün ardından siyah-beyazlılarla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Transferde bombaları bir bir patlatan Beşiktaş, Lyanco ve Onana'nın ardından Daniel Amartey'e de kavuştu.
Her konuda anlaşmaya varılan Ganalı stoperi taşıyan uçak, sabaha karşı İstanbul'a geldi.
Amartey sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.
YILLIK 1.7 MİLYON EURO KAZANACAK
Siyah-beyazlılardan yıllık 1.7 milyon euro kazanacak 28 yaşındaki savunmacı, imzayı attıktan sonra takıma katılacak.
Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde toplam 24 resmi maçta görev yapmıştı.