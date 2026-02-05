Habertürk
        Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh: Burada olduğuma hala inanamıyorum! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh: Burada olduğuma hala inanamıyorum!

        Beşiktaş'ın Genk'ten transfer ettiği santrfor Hyeon-gyu Oh, Siyah-beyazlı kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu

        Giriş: 05.02.2026 - 18:58 Güncelleme: 05.02.2026 - 18:58
        "Burada olduğuma hala inanamıyorum"
        Beşiktaş'ın Belçika temsilcisi Genk'ten transfer ettiği Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı kulüpte yer almanın kendisi için bir hayalin gerçekleşmesi gibi olduğunu söyledi.

        Siyah-beyazlı kulübün ABD merkezli YouTube hesabına açıklamalarda bulunan Oh, Beşiktaş'ta olduğu için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Haberi aldığımda, arkadaşlarımla birlikteydim. Bunun benim için çok iyi bir fırsat olduğunu söylediler. Ben de bunu biliyordum çünkü Beşiktaş, Avrupa'daki en iyi takımlardan biri. Küçükken Beşiktaş maçlarını televizyondan izlerdim. Bu yüzden buraya gelmek istediğimi biliyordum ve sonunda buradayım. Çok mutluyum. Bundan önce Celtic'te ve Genk'de oynadım. Bu benim için çok iyi bir adım. Bu kulübün bir oyuncusu olmak gurur verici. O yüzden, tabii ki buraya gelmeliydim." diye konuştu.

        Kendisini agresif, hızlı ve çalışkan bir oyuncu olarak tanımlayan 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş tarihinin ilk Güney Koreli oyuncusu olacağı için de gururlu olduğunu vurgulayarak, "Bu kulübün bir parçası olmak çok gurur verici. Bunun için minnettarım. Bunu sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Hayat güzel. Çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

        "TARAFTARIN SEVECEĞİ BİR OYUNCU OLACAĞIM"

        "Bu yaz milli takımla Dünya Kupası'na katılacaksın. Sen de milli takımın önemli bir parçasısın. Neler söylersin?" sorusu üzerine Güney Koreli oyuncu, şunları kaydettii:

        "Milli takımın maçlarını ve Türk ligini izlediğimde oynanan futbolu beğendim. Benim tarzıma uygun bir oyun var. Dünya Kupası'nda oynamak benim için büyük bir hayal. Küçüklükten beri en büyük hayallerimden biri, ülkemi Dünya Kupası'nda temsil etmekti. Futbola bunun için başladım diyebilirim. 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye ve Güney Kore'nin karşılaştığını biliyorum. İzledim. Kaybetmiştik ama ben o maçları izleyip hayaller kurarak büyüdüm. Bu yüzden, milli takımda oynama fikri çok mutlu edici. Her şeyden önce, Dünya Kupası için hazır olmak istiyorum."

        Hyeon-gyu Oh, daha önce İstanbul'da hiç bulunmadığı dile getirerek, "Çok büyük bir şehir ve büyük şehirde oynamak istiyordum. Ayrıca burada yaşamak istiyorum. Futbol haricinde de burada olduğum için mutluyum ve bir Beşiktaş oyuncusu olmak; bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Burada olduğuma hala inanamıyorum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarımızın karşısında, elimden geldiğince skor katkısı vermek istiyorum ve gol attığımda kartal sevinci yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Son olarak siyah-beyazlı kulüpte yer alma fırsatı için Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Genk ekibi, ailesi ve menajerine teşekkür eden Oh, "Gol atacağım ve bu takıma çok katkı sağlayacağım, böylece bu takım için önemli ve gerçekten sevilen bir oyuncu olacağım. Çok çalışacağım ve kesinlikle bu taraftar tarafından sevilecek bir oyuncu olacağım." diyerek sözlerini noktaladı.

