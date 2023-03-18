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Beşiktaş - İstanbulspor: 3-1 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'de zirveye yaklaşmak isteyen Beşiktaş, 26. haftada ağırladığı son haftaların formda ekibi İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Üst üste 3. galibiyetini alan siyah-beyazlılara üç puanı getiren golleri Cenk Tosun, Aboubakar ve Redmond kaydetti.

Beşiktaş - İstanbulspor: 3-1 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / Ajanslar

Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Siyah-beyazlılara üç puanı getiren golleri 42'de Cenk Tosun, 56'da Aboubakar ve 90+3'te Redmond kaydetti.

Konuk ekibin tek sayısı 70'te Lokilo'dan geldi.

Üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş bu sonuçla puanını 49'a çıkarıp maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren İstanbulspor ise 24 puanla 16. sırada kaldı.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada maçtaki ilk tehlikeli atak Beşiktaş'tan geldi. Ghezzal'ın sağdan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağa ceza yayı üzerindeki Masuaku çok sert vurdu ama top az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ taraftan kazanılan korner atışında topun başına geçen Rachid Ghezzal, bu kez kale sahasının içine ortaladı. Savunmanın arasında iyi yükselen Cenk Tosun, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

50. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Beşiktaş savunmasında Masuaku'nun kafayla uzaklaştırmak istediği topa ceza sahası dışından Loshaj çok sert vurdu. Kaleci Mert'in de müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

56. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. İstanbulspor'un kullandığı taç atışında Cenk Tosun meşin yuvarlağı kapıp bekletmeden Aboubakar'a aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girmeden plase bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı: 2-0

70. dakikada İstanbulspor farkı 1'e indirdi. Mert Günok'un pasında araya giren Lokilo, sağdan ceza sahasına hareketlenen Ethemi'yi gördü. Bu futbolcu bekletmeden penaltı noktasına çıkardı. Savunmanın arkasına sarkan Lokilo sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1

73. dakikada İstanbulspor bir kez daha gole yaklaştı. Colley'nin kafayla uzaklaştırmak istediği top Emir Kaan Gültekin'de kaldı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez aşırtma bir vuruş denedi ama kaleci Mert Günok bu pozisyonda gole izin vermedi.

75. dakikada sol kanatta topla buluşan Emir Kaan Gültekin'in savunmanın arkasına gönderdiği ortada ceza sahası içine hareketlenen Ethemi, rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun şut atacağı sırada Mert Günok kalesini terk ederken, Ethemi ve Colley yerde kaldı. Boşta kalan meşin yuvarlak kaleye yönelirken, Colley yerden kalkarak topun çizgiyi geçmesine engel oldu.

89. dakikada bu kez Beşiktaş direğe takıldı. Sağ kanatta topla buluşan Redmond, rakibinden sıyrılıp son çizgiye inerken ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Maxim'in kafa vuruşunda, direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

90+3. dakikada Beşiktaş bir kez daha farkı 2'ye yükseltti. Hadziahmetovic'in pasında orta sahada topu alan Redmond, 3 rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne kadar geldi. Bu futbolcunun sol ayakla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 3-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Altan

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 83 Saiss), Omar Colley, Masuaku (Dk. 90+5 Muleka), Salih Uçan (Dk. 63 Maxim), Hadziahmetovic, Ghezzal (Dk. 63 Redmond), Gedson Fernandes, Cenk Tosun (Dk. 83 Tayfur Bingöl), Aboubakar

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil (Dk. 69 Mehremic), Simon Deli, Tuncer Duhan Aksu, Lokilo (Dk. 84 Onur Ergün), Muammer Sarıkaya (Dk. 84 Topalli), Ba, Ethemi, Loshaj (Dk. 64 Kerem Şen), Eze (Dk. 64 Emir Kaan Gültekin)

Goller: Dk. 42 Cenk Tosun, Dk. 56 Aboubakar, Dk. 90+3 Redmond (Beşiktaş), Dk. 70 Lokilo (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 76 Duhaney (İstanbulspor)

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