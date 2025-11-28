Habertürk
        Haberler Spor Voleybol Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda Ceren Karagöl'le yollar ayrıldı - Voleybol Haberleri

        Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda Ceren Karagöl'le yollar ayrıldı

        Beşiktaş Kulübü, kadın voleybol takımı oyuncularından Ceren Karagöl ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 20:36 Güncelleme: 28.11.2025 - 20:36
        Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda ayrılık!
        Beşiktaş Kulübü, kadın voleybol takımında forma giyen Ceren Karagöl ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın voleybol takımımızın sporcusu Ceren Karagöl ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ceren Karagöl'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

