Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda Ceren Karagöl'le yollar ayrıldı
Beşiktaş Kulübü, kadın voleybol takımı oyuncularından Ceren Karagöl ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Giriş: 28.11.2025 - 20:36 Güncelleme: 28.11.2025 - 20:36
Beşiktaş Kulübü, kadın voleybol takımında forma giyen Ceren Karagöl ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın voleybol takımımızın sporcusu Ceren Karagöl ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ceren Karagöl'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ