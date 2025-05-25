Beşiktaş kafilesi şampiyon gibi karşılandı!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ın taraftarları, takımlarını şampiyon gibi karşıladı.

Siyah-beyazlı futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan takım otobüsü, maç öncesi her zamankinden farklı olarak Barbaros Meydanı ve Ağaçlı Yol güzergahını kullanarak Tüpraş Stadyumu’na ulaştı.

Beşiktaş taraftarı da sezonun son iç saha müsabakası olması sebebiyle Barbaros Meydanı'nda toplanarak, güzergah boyunca siyah-beyazlı kafileye eşlik etti. Sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde Tüpraş Stadyumu’na geldi.