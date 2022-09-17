Fransız teknik adam Valerian Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmana karşılaştığı İstanbulspor ile 2-2 berabere kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında yedek bırakılan Ersin Destanoğlu, İstanbulspor deplasmanında 11'de başlarken yediği hatalı gol nedeniyle siyah-beyazlı taraftarların tepkisini topladı.
Karşılaşmada İstanbulspor'un kaleyi bulan 2 şutunun da ağlarla buluşması sonrasında Ersin Destanoğlu, eleştiri oklarının hedefindeki isim haline geldi.
15 ŞUT GELDİ 10 TANESİ GOL OLDU
Stadyumdaki taraftarlar; maçın ardından Destanoğlu'na küfürlü tepki gösterirken, sosyal medyadaki futbolseverler, genç file bekçisini sert şekilde eleştirdi. Öte yandan Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı müsabaka sonrasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Beşiktaş’ın bu sezon kalesine gelen 15 isabetli şutun 10'u ağlara gitti.
Fotoğraf: İHA
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