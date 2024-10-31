Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün, İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandığı iddiası üzerine Bingöl kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu gibi sorular gündeme geldi. Bakanlık bu sabah saatlerinde kayyum olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atandığı duyurdu ancak Kaymakam Bingöl'ün hayatı ve biyografisi merak edilmeye devam ediyor.