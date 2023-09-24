Beşiktaş-Kayserispor maçı CANLI YAYIN Beşiktaş-Kayserispor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Son iki resmi maçında galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, seyircisi önünde Kayseri'yi mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Konuk Kayserispor da güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde... Beşiktaş'ın 4 maçta 7 puanı bulunuyor. Yenilgisiz Kayserispor ise 5 maçta 9 puan topladı. Beşiktaş Kayserispor maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor.

STAT: Beşiktaş

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 17.00

YAYIN: beIN Sports 1

Beşiktaş: Mert Günok, Onur, Bailly, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Mondihome Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Attamah, Julian, Carole, Kartal, Ackah, Ramazan, Gökhan, Mane, Thiam

Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 7 puanı bulunuyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan namağlup Mondihome Kayserispor ise 9 puan topladı.

REKLAM 55. RANDEVU Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya geliyor. 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 54 maçın 33'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 92 kez fileleri havalandırdı, Kayserispor ise 56 gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı son 6 müsabakadan da galip ayrıldı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR Beşiktaş, sahasında Kayserispor ile yaptığı 27 lig maçında 22 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların ev sahibi takım olarak çıktığı bu müsabakaların 3'ü berabere tamamlanırken, 2'sinden ise Kayserispor galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Beşiktaş'ı 2009-2010 sezonunda 1-0, 2011-2012'de ise 2-0'lık skorlarla mağlup etti. İki takım arasında İstanbul'da oynanan 27 karşılaşmada Beşiktaş 61 gol kaydetti, Kayserispor ise 20 kez ağları sarstı. REKLAM

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu. 2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.