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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Kayserispor maçı CANLI YAYIN| Beşiktaş - Kayserispor maçı kaç? Canlı anlatım - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş-Kayserispor maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş-Kayserispor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Son iki resmi maçında galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, seyircisi önünde Kayseri'yi mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Konuk Kayserispor da güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde... Beşiktaş'ın 4 maçta 7 puanı bulunuyor. Yenilgisiz Kayserispor ise 5 maçta 9 puan topladı. Beşiktaş Kayserispor maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.09.2023 - 16:03 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:03
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor.

        STAT: Beşiktaş

        HAKEM: Ali Şansalan

        SAAT: 17.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Beşiktaş: Mert Günok, Onur, Bailly, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

        Mondihome Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Attamah, Julian, Carole, Kartal, Ackah, Ramazan, Gökhan, Mane, Thiam

        Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 7 puanı bulunuyor.

        Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan namağlup Mondihome Kayserispor ise 9 puan topladı.

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        55. RANDEVU

        Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya geliyor. 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 54 maçın 33'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 92 kez fileleri havalandırdı, Kayserispor ise 56 gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı son 6 müsabakadan da galip ayrıldı.

        İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

        Beşiktaş, sahasında Kayserispor ile yaptığı 27 lig maçında 22 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların ev sahibi takım olarak çıktığı bu müsabakaların 3'ü berabere tamamlanırken, 2'sinden ise Kayserispor galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Beşiktaş'ı 2009-2010 sezonunda 1-0, 2011-2012'de ise 2-0'lık skorlarla mağlup etti. İki takım arasında İstanbul'da oynanan 27 karşılaşmada Beşiktaş 61 gol kaydetti, Kayserispor ise 20 kez ağları sarstı.

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        EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

        Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu. 2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

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