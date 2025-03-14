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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Konyaspor'a hazır! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Konyaspor'a hazır!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 13:53 Güncelleme: 14.03.2025 - 13:53
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        Beşiktaş Konyaspor'a hazır!
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        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmalarıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Basına kapalı idman, 1 saat sürdü.

        Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Konyaspor maçı için bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Konya’ya giderek kampa girecek.

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