Beşiktaş, Kristjan Asllani'de mutlu sona ulaştı!

Beşiktaş, Inter'in sezon başında Torino'ya kiraladığı Kristjan Asllani'yi kadrosuna katma konusunda mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar, Asllani’nin kiralanması için Inter ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİŞİ ERTELENDİ!

Beşiktaş Kulübü, 24 yaşındaki ön liberonun gece saatlerinde İstanbul'a geleceğini duyururken, beklenmedik teknik bir arızadan dolayı Asllani'nin gelişi ertelendi.

Arnavut futbolcunun da içinde bulunduğu Milano-İstanbul uçuşunun, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

INTER 15,7 MİLYON EURO ÖDEDİ

Inter, Asllani'yi Empoli'den 2023 yılının Haziran ayında 15,7 milyon euroya transfer etti. Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter'de 99 maça çıkan Kristjan Asllani, 4 gol atarken 5 kez de asist katkısı sağladı.

TORINO PERFORMANSI

Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.

Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.