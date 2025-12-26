Habertürk
        Beşiktaş kulübeden yeterince katkı alamadı!

        Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta yedek kulübesinden oyuna dahil olan futbolcularından yeterince skor katkısı alamadı. Siyah-beyazlılarda kenardan gelen oyuncular yalnızca 4 gol kaydetti.

        Giriş: 26.12.2025 - 11:38 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:38
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 17 maçta 29 puan toplayarak 5. sırada tamamladı. Siyah-beyazlılar, rakip ağları 30 kez sarsarken, filelerinde 22 gole engel olamadı. Kartal'ın kaydettiği 30 golün 26'sını ise müsabakalara 11'de başlayan futbolcular attı.

        2

        YEDEK KULÜBESİNDEN KATKI GELMİYOR

        Kadro derinliğini ve performans verecek futbolcu sayısını isteyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ve scout ekibi, transfer çalışmalarına devam ediyor. 53 yaşındaki teknik adam, bunun yanında oyuncu değişikliklerinden de istediği verimi alamadı. Ligde 16 maçta 47 kez oyuna müdahalede bulunan Yalçın, kulübeden gelen futbolcularından sadece 4 gollük katkı gördü. Avrupa maçlarından dolayı ertelenen ve Beşiktaş adına sezonun ilk maçı olan Eyüpspor müsabakasında ise siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'di. Kara Kartal, bu maçta 5 kez oyuncu değiştirdi ancak gol ya da asist üretilemedi.

        3

        GOLLER JOTA SILVA, CENGİZ ÜNDER VE TAMMY ABRAHAM'DAN

        Siyah-beyazlılarda oyuna sonradan dahil olan futbolculardan Jota Silva 2, Cengiz Ünder ve Tammy Abraham da birer gol kaydetti. Başakşehir maçının 73. dakikasında Rafa Silva'nın yerine oyuna giren Cengiz, uzatma dakikalarında attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, bu golle siyah-beyazlılardaki kariyerinin ilk golünü kaydetti. Jota Silva ise Kocaelispor karşılaşmasının uzatma dakikalarındaki golüyle takımı adına 3-1'lik skoru tayin eden isim oldu. Jota, Antalyaspor maçında da 67. dakikada oyuna girip, 81. dakikada fileleri sarstı.Ligin ilk yarısında siyah-beyazlı takımın en golcü futbolcusu ünvanını elinde bulunduran Tammy Abraham da Gaziantep FK karşılaşmasında 46. dakikada formayı sırtına geçirirken, 70. dakikada ise siyah-beyazlılara 1 puanı getiren golü attı.

        4

        SERGEN YALÇIN 5 DEĞİŞİKLİK HAKKINI KULLANMADI

        Beşiktaş bu sezon ligde oynadığı 17 karşılaşmada 5 değişiklik hakkını sadece Eyüpspor maçında kullandı. O zaman takımın başında bulunan Ole Gunnar Solskjaer, değişiklik haklarının hepsinden faydalandı. Sonraki 11 müsabakada ise Teknik Direktör Sergen Yalçın, 5 oyuncu değişikliği hakkının tamamından hiçbir maçta yararlanmadı. Yalçın; Alanyaspor, Başakşehir, Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında üçer, Göztepe, Kocaelispor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Konyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor mücadelelerinde de dörder oyuncu değiştirdi.

