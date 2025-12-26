Beşiktaş kulübeden yeterince katkı alamadı!

YEDEK KULÜBESİNDEN KATKI GELMİYOR

Kadro derinliğini ve performans verecek futbolcu sayısını isteyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ve scout ekibi, transfer çalışmalarına devam ediyor. 53 yaşındaki teknik adam, bunun yanında oyuncu değişikliklerinden de istediği verimi alamadı. Ligde 16 maçta 47 kez oyuna müdahalede bulunan Yalçın, kulübeden gelen futbolcularından sadece 4 gollük katkı gördü. Avrupa maçlarından dolayı ertelenen ve Beşiktaş adına sezonun ilk maçı olan Eyüpspor müsabakasında ise siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'di. Kara Kartal, bu maçta 5 kez oyuncu değiştirdi ancak gol ya da asist üretilemedi.