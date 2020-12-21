İHA

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ve ilk 4 haftada yalnızca 1 galibiyet alarak eleştiri oklarının hedefi olan Beşiktaş, yeni transferlerin takıma uyum sağlamasıyla birlikte çehresini değiştirdi ve özellikle hücumdaki etkinliğiyle öne çıktı. Sezon başından itibaren takımın performansıyla ilgili olarak gerek Teknik Direktör Sergen Yalçın, gerekse de Yardımcı Antrenör Murat Şahin 5. haftaya dikkat çekerek, “5. haftayı bay geçeceğiz ve aynı zamanda milli takım arası olacak. Bu periyodu sezon başı kampı gibi değerlendirip tam kapasiteye çıkacağız” açıklamaları yapmıştı. 5. haftada Denizlispor deplasmanında alınan galibiyetle performansının artacağının sinyallerini veren siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 6 galibiyet alarak 18 puan topladı ve zirveyle arasındaki puan farkını azaltarak 4. sıraya yükseldi. Lider Alanyaspor’dan 1 maçı eksik olan Beşiktaş, zirvenin 4 puan gerisinde bulunuyor. Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 23 puan elde ettiği 13 haftada, 22 puan toplayan Sergen Yalçın’ın ekibinin, Fenerbahçe’den 1 maçı eksik.

EN GOL ATAN TAKIM

Sezona 3-1’lik Trabzonspor galibiyetiyle başlasa da Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında hücumda etkisiz kalan Beşiktaş, bu 3 maçta yalnızca 1 puan toplayıp 2 gol atabilmişti. Milli maç arasının ardından hücumda toparlanan siyah-beyazlılar, oynadığı 8 lig müsabakasında 6 galibiyet ve 2 yenilgi alırken, bu karşılaşmaların hepsinde gol atmayı başardı. Son 8 lig maçında 20 gol atan Kara Kartal, kalesinde ise 12 gol gördü. Hücum hattında adeta kendine gelen Sergen Yalçın’ın ekibi, savunma konusunda da performansını günden güne yukarıya çekiyor. Son 2 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, BB Erzurumspor karşısında da rakibine çok fazla pozisyon vermedi. Geride kalan 12 lig mücadelesinde rakip fileleri 25 kez sarsarak ligin en çok gol atan takımı olan Beşiktaş’ta Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar da attığı 8 golle gol krallığı yarışında zirveye yükseldi. Aboubakar’ı 6’şar golü bulunan Diagne, Loic Remy, Adem Büyük ve Davidson takip ediyor. Yıldız golcü, siyah-beyazlı ekibin ligde oynadığı son 5 maçta da gol sevinci yaşadı ve bu karşılaşmalarda 7 gol attı.

SERGEN YALÇIN'IN FORMA ADALETİ

Süper Lig’in 13. haftasında BB Erzurumspor’u 4-0 mağlup ederek Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin mağlup olduğu haftada hata yapmayan Beşiktaş’ta bu sezon yalnızca 4 genç oyuncu ilk 11’de şans bulamadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, yoğun fikstürde her isimden yararlanmak isterken, eldeki bütün oyunculara forma verme düşüncesinde.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, fikstürün yoğunlaştığı periyotta her futbolcudan yararlanmaya çalışıyor. Kadroda bulunan bütün isimlerin hazır halde olmasını isteyen Sergen Yalçın, BB Erzurumspor karşısında, Alanyaspor maçının kadrosuna göre 5 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Yoğun maç programında eldeki her isimden faydalanmak isteyen 48 yaşındaki teknik adam, bu sezon yalnızca 4 genç oyuncuya ilk 11’de şans tanımadı. Utku ve Ersin’in ardından takımda 3. kaleci durumundaki Emre Bilgin’in yanı sıra, diğer genç oyunculardan Erdoğan Kaya, Serdar Saatçı ve Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon ilk 11’de şans bulamayan isimler oldu. Genç futbolcuları takıma yavaş yavaş monte etmek isteyen Yalçın, bu isimlerden Erdoğan Kaya’yı Başakşehir maçında 13 dakika, Serdar Saatçı’yı Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde 17 dakika ve Kartal Kayra Yılmaz’ı da yine Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde 27 dakika sahaya sürdü. Beşiktaş’ta bu sezon süre alamayan tek isim Emre Bilgin oldu. 26 Şubat 2004 doğumlu olan 16 yaşındaki genç file bekçisi Emre Bilgin, birçok karşılaşmada ise 21 kişilik kadroya dahil edildi.

25 GOLÜ 11 FARKLI İSİM KAYDETTİ

BB Erzurumspor karşısında alınan 4-0’lık galibiyetle birlikte Süper Lig’in en çok gol atan takımı olan Beşiktaş’ta, rakip fileleri 11 farklı isim havalandırdı. Ligin ilk maçında Trabzonspor deplasmanında siyah-beyazlılar Boyd, Mensah ve Lens’in golleriyle kazanırken, bu isimlerden Lens kadro dışı bırakılmış, Boyd’un da lisansı çıkarılmamıştı. 8 golle Süper Lig’de gol krallığı yarışında zirvede bulunan Aboubakar ve ligde 5 golü bulunan Larin, takımın en golcü simleri olurken, Atiba 3, Mensah da 2 kez gol attı. Bu isimlerin dışında Gökhan Töre, Necip Uysal, Vida, N’Koudou ve N’Sakala da bu sezon gol katkısı yapan isimler oldu. N’Sakala, Fenerbahçe derbisinde attığı golle, 5. sezonunu yaşadığı Süper Lig’deki ilk golünü kaydetti.