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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv hangi kanalda? BJK Avrupa Ligi maç takvimi ve puan durumu

        Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 5. hafta

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Macaris'tan'ın Debrecen şehrinde oynanacak ve güvenlik önlemleri nedeniyle maça seyirci alınmayacak. Siyah-beyazlılar, Maccabi Tel Aviv mücadelesinden 3 puanla ayrılarak ilk 8 iddiasını sürdürmek istiyor. Geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Kara Kartal, 6 puanla 18. sırada yer alıyor. Peki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, BJK Avrupa Ligi maç takvimi ve puan durumu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 15:51 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:51
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        Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı için heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv kozlarını paylaşacak. Ligde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, İsrail temsilcisi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Kara Kartal’da, Arnavutluk Milli Takımı’nda sakatlanan Ernest Muçi karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maç programı ile BJK - Maccabi Tel Aviv maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…

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        BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'ın Debrecen şehrinde karşılaşacak.

        Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.

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        BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

        Nagyerdei Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TRT Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.

        Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

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        BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

        Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor.

        UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor.

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        MUÇİ YOK

        Beşiktaş'ta Ernest Muçi karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Muçi, karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

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        BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        28 Kasım | Beşiktaş - M. Tel-Aviv 20.45

        12 Aralık | Bodø/Glimt - Beşiktaş 23.00

        22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Club 18.30

        30 Ocak | Twente - Beşiktaş 23.00

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