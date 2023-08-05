Beşiktaş, Malinovsky'i gündemine aldı
Beşiktaş'ta transfer gelişmesi... Siyah-beyazlılar, Ruslan Malinovsky için Marsilya'nın kapısını çaldı. İşte detaylar
Giriş: 05.08.2023 - 09:36
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Beşiktaş, Ruslan Malinovsky’i gündemine aldı. Siyah beyazlılar Marsilya’ya oyuncunun şartlarını sordu.
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Atalanta, 2019 yılında Ruslan Malinovsky'nin bonservisini Genk'ten 13.6 milyon euro karşılığında almıştı.
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Marsilya geçtiğimiz sezonun devre arasında 30 yaşındaki oyuncuyu kiraladı, sezon sonu da 10 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisini aldı.