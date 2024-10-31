Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi maç takvimi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, ev sahibi avantajını kullanarak rakibini yenmek istiyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken Beşiktaş - Malmö maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında araştırmalar başladı. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detalyar…
UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Malmö’yü konuk edecek. Son maçında Lyon deplasmanından 3 puanla dönen siyah-beyazlılar, ligdeki ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Kara Kartal’da hedef ilk 8’de yer alarak doğrudan son 16 turuna kalmak. Giovanni van Bronckhorst'un kadro tercihi taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Beşiktaş - Malmö maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…
BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Malmö maçı, 6 Kasım Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadele saat 18:30’da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Malmö maçının TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
6 Kasım | Beşiktaş - Malmö 18.30
28 Kasım | Beşiktaş - M. Tel-Aviv 20.45
12 Aralık | Bodø/Glimt - Beşiktaş 23.00
22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Club 18.30
30 Ocak | Twente - Beşiktaş 23.00
BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?
UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.
Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.
İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.
Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.