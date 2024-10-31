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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda, şifresiz mi? BJK maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati!

        Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi maç takvimi

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, ev sahibi avantajını kullanarak rakibini yenmek istiyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken Beşiktaş - Malmö maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında araştırmalar başladı. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detalyar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 14:36 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:36
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        UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Malmö’yü konuk edecek. Son maçında Lyon deplasmanından 3 puanla dönen siyah-beyazlılar, ligdeki ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Kara Kartal’da hedef ilk 8’de yer alarak doğrudan son 16 turuna kalmak. Giovanni van Bronckhorst'un kadro tercihi taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Beşiktaş - Malmö maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…

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        BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş - Malmö maçı, 6 Kasım Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadele saat 18:30’da başlayacak.

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        BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş - Malmö maçının TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

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        BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

        6 Kasım | Beşiktaş - Malmö 18.30

        28 Kasım | Beşiktaş - M. Tel-Aviv 20.45

        12 Aralık | Bodø/Glimt - Beşiktaş 23.00

        22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Club 18.30

        30 Ocak | Twente - Beşiktaş 23.00

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        BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

        UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

        Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.

        İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

        Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

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