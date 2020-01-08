Süper Lig'e verilen devre arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, buradaki ilk hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'i 30 puanla 5. sırada tamamlayan Kartal, iyi bir prova yapma hedefinde. Siyah-beyazlıların rakibi olan Macar temsilcisi ise ülkesinin 1. liginde ilk yarıyı 28 puanla 3. sırada tamamladı.
BEŞİKTAŞ - MEZOKÖVESD-ZSORY
STAT: Gloria Sports Arena
SAAT: 17.00
YAYIN: BJK Youtube
BEŞİKTAŞ: Karius, Rebocho, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, Boyd, Umut Nayir
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
MEZOKÖVESD-ZSORY: Szappanos, Farkas, Nesterov, Guzmics, Vadnai, Cseri, Berecz, Kamitski, Besirovic, Zivzivadze, Nagy
TEKNİK DİREKTÖR: Attila Kuttor
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