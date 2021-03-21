Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak derbi, şampiyonluk yarışında milat olacak. Siyah-beyazlılar, kazanırsa eksik maçına rağmen Galatasaray'la puan farkını 5'e, Fenerbahçe ile de 8'e yükselterek büyük avantaj elde edecek. Sarı-lacivertliler galip gelirse 3'lü rekabet sürecek.

* Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kazanan kim olur?

* Derbinin sonucu şampiyonluk yarışını nasıl etkiler?

* Çıkacak sonuçlar takımları nereye götürür?

DEV DERBİDE 11'LER

DERBİNİN SİLAHLARI!

HABERTÜRK YAZARI İBRAHİM YILDIZ YORUMLADI:

Bugün lig şampiyonu belli olabilir. Eğer Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse aradaki puan farkını iyice açacak. Yarışta Galatasaray ve Fenerbahçe'yi devre dışı bırakır.

Soru şudur; Beşiktaş kazanır mı?

Ligin gidişine bakıldığında bunun yanıtı "Evet".

Nedenine gelince; oturmuş bir kadro ve iyi oynayan bir takım Beşiktaş. Üstelik gol atmak onlar adına hiç sorun değil.

Larin ve Aboubakar gibi harika golcülere sahipler, ayrıca savunması da performans olarak üst düzeyde. Az hata yapıyor.

Orta alanda Atiba gibi usta bir oyuncuya sahipler. En önemlisi Sergen Yalçın'ın rahatlığı ve ekibine güveni.

Beşiktaş en rahat maçlarından birine çıkacak. Bu rahatlık, sinir ve stresi rakibin omuzlarına yükleyecektir.

Ancak bu tür derbi maçlarının sonuçları her zaman öngörüleri yanıltmıştır.

FENERBAHÇE'DE TEK ÇARE GALİBİYET

Fenerbahçe adına var olma karşılaşması olduğu bir gerçek, kaybederse lige havlu atacak. Tek çare galibiyet! Erol Bulut ve teknik kadronun geleceği bu maça bağlanmış durumda. Golcüsü olmayan, hangi planı uyguladığı anlaşılmayan Fenerbahçe sürpriz yapabilir. Fenerbahçe'nin bu sezon deplasmanda en fazla puan alan takım olduğunu da unutmamak lazım...

Mantık Beşiktaş duygu Fenerbahçe'den yana diyebiliriz. Bana göre duygu ön plana çıkacaktır.

Şampiyonluk yarışını etkileyecek bir maç olacağı kesin. Beraberlik Beşiktaş'ın işine gelir, Fenerbahçe kazanırsa yine Galatasaray da yarışa ortak olur. İşte bu durumda çarşı tam olarak karışır!

Maçın sonucu elbette en çok Fenerbahçe'yi etkiler, alınacak tüm sonuçlar Beşiktaş adına fazla bir anlam ifade etmez.

Ancak kaybeden Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynar, tepeden tırnağa bir değişime gidilir.