SERDAR ALİ ÇELİKLER:

ÖNCE "BERABERLİK" DİYORUM

2013'te Fatih Terim yine dönemin başkanı Ünal Aysal ile gerilmiş ve yine iş gelip "Ya yönetim ya hoca" ikilemine gelip sıkışmıştı. Bir Beşiktaş deplasmanı vardı önlerinde. Beşiktaş, Almeida ile öne geçip devreyi de önde tamamlamıştı. 2. devrede Drogba'nın golleri Galatasaray'a galibiyeti getirmiş, son dakikalarda bir kısım seyirci (!) sahaya girmiş ve maç tamamlanamamıştı.

Aysal o hafta Terim'in görevine son vermişti. Şimdi yine bir Beşiktaş maçı öncesi yine Terim yine yönetimini "Ya siz ya ben" ikilemine getirdi. Mustafa Cengiz, asla Ünal Aysal gibi davranamayacağından hoca savaşı kazandı. Benzer bir psikolojik tablo ile derbiye çıkacak Galatasaray. Bence Terim, yenilmeyi asla istemeyecektir. Mağlubiyet girdiği bu mücadelede kendisini zayıflatır. O nedenle kararlı-defansif güvenliği gözeten-agresif bir oyun planı sunacaktır.

Ha keza Beşiktaş ise tersine rahat ve güvenli davranmak isteyecektir. Sergen Yalçın'ın futbolculuk dönemindeki gibi sakin özgüveni takımına yansıtacağını bekliyorum. Stres Galatasaray'a; sakinlik Beşiktaş'a fayda sağlar. Hangi taraf rakibini kendi alanına çekerse; bir diğer deyişle Galatasaray, Beşiktaş'ı agresifliğe iterse ya da Beşiktaş, Galatasaray'ı uyutursa kazanır.

Tabii "Aman kimseyi üzmeyeyim" hakemi Cüneyt Çakır faktörünü de göz önüne alırsak ben önce "beraberlik" diyorum.

İBRAHİM YILDIZ

BEŞİKTAŞ GALİBİYETE YAKIN

Beşiktaş’ın belki de en sorunlu yeri kale olacak gibi gözüküyor. Genç kaleci Ersin sezon başından bu yana gösterdiği performansla gelecek adına umut veriyor. İyi bir kaleci olacağı konusunda şüphe yok. Yine de bu tür maçların atmosferinin farklı olacağı bir gerçek. Soğukkanlı olması şart. Heyecanını yenebilirse hata oranını en aza indirebilir. Ayrıca stoperde de Welinton'un yokluğunda Montero'nun oynaması bekleniyor. Genç oyuncu, görev aldığı son maçlardaki futboluyla beğeni toplamıştı. Galatasaray karşısında Vida ile birlikte nasıl bir performans ortaya koyacak göreceğiz.

Bu iki mevki Sergen Yalçın’ı düşündürüyor olabilir ancak buna karşın çok önemli avantajları var. Birincisi orta saha da Atiba gibi bir oyuncuya sahip olmak. Oğuzhan ya da Mensah iyi günlerinde olduklarında top kullanmada büyük yetenekler. Yeter ki maça kendini verebilsinler. Souza ise savunma görevini bugüne dek çok iyi yaptı.

Larin ile Aboubakar için söylenecek tek şey, çok formda oldukları. Golü kokluyorlar bir anlamda.

GALATASARAY NE YAPAR?

Fatih Terim, bu tür maçlar da takımı iyi motive ediyor. Terim’in de güvendiği en önemli bölge orta alan olacaktır elbette. Taylan, Belhanda, oynarsa Feghouli üçlüsü oyunun seyrini değiştirebilir. Her geçen gün form grafiği yükselen Arda Turan da unutulmamalı. Bu tür maçlar da bir beyine ihtiyaç olduğu gerçek. Bu da Arda olabilir. Galatasaray forvette ne yapar derseniz. Diagne önemli bir koz. Yeter ki, kenarlardan çok, merkezden gelecek pasların kalitesi iyi olsun.

TEK SORUN ÇAKIR

Tek sorun, maçın hakemi Cüneyt Çakır gibi gözüküyor. Avrupa’da oldukça başarılı maçlar yöneten Cüneyt hoca, ne yazık ki bu tür derbi karşılaşmalarında çok fazla oyuna müdahale ediyor. Cüneyt hoca varsa beraberlik ilk akla gelen sonuç oluyor.