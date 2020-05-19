Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; sol bek için Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabrice N'Sakala'yı gündemine alan siyah-beyazlılar, bu transferde mutlu sona ulaştı. Beşiktaşlı yöneticiler, Kongolu futbolcu ile 2 yıllığına söz kesti. N'Sakala'nın senelik 800 bin Euro maaşa "Evet" dediği öğrenilirken imzaların sezonun tamamlanmasının ardından atılacağı kaydedildi.

120 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi olan 29 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor'da 3 sezonda 120 maça çıkarken 7 asistlik katkı yaptı.

GÖZLER CANER ERKİN'DE

Beşiktaş sol beke takviyeyi N'Sakala ile yaparken gözler de Caner Erkin'e çevrildi. Siyah-beyazlı yönetimle indirim görüşmesi yapacak olan tecrübeli yıldız, teklifi kabul ederse Kartal'da kalacak. İsmi eski takımı Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli futbolcu, indirimi kabul etmezse sezon sonunda serbest kalacak. Beşiktaş da sol bekte yoluna N'Sakala ve Rıdvan Yılmaz ikilisi ile devam edecek.