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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Neftçi Bakü 3. ön eleme turu maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? BJK Neftçi maçı... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Neftçi Bakü 3. ön eleme turu maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

        UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü konuk etmeye hazırlanıyor. Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla geçerek adını bir üst tura yazdıran kartal, bu kez play-offlara kalmak istiyor. İşte, Beşiktaş Neftçi Bakü 3. ön eleme turu maçı ile ilgili bilgiler...

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        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 10:24
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        Beşiktaş Neftçi Bakü maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Bu yıl UEFA Konferans Ligi grup aşamasında mücadele etmek isteyen Beşiktaş, 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile play-offa kalma adına mücadele edecek. İşte, mücadelenin günü, Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve Avrupa yolculuğu hakkında detaylar...

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        BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş Neftçi Bakü maçı 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

        Zorlu mücadelenin başlama saati, biletleri ve hakemi ise ilerleyen günlerde açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

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        BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

        UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına sahne olacak Beşiktaş Neftçi Bakü karşılaşmasının yayıncı kuruluşu da henüz belli değil.

        Kartalın turnuvadaki ilk iki mücadelesi S Sport Plus'tan canlı yayınlanmıştı.

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        RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN VE BEŞİKTAŞ'IN OLASI PLAY-OFF RAKİBİ KİM?

        Beşiktaş Neftçi Bakü UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı ise 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

        Kartal bu turu da geçmesi halinde ise bu turda da gülen taraf olduğu takdirde play-offlara yükselecek ve play-offları da geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

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        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        Mert Günok, Rosier, Colley, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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