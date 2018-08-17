Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşılaştı. Beşiktaş, ilk maçta 1-0 yendiği LASK Linz'e deplasmanda 2-1 yenildi. Galibiyet sonrası Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda LASK Linz’i eledi ve bir üst tura yükseldi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda rakibi Sırbistan ekibi Partizan oldu.

Peki; Beşiktaş - Partizan maçı ne zaman? İşte cevabı...

BEŞİKTAŞ - PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN?

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Nordsjaelland’ı eleyen Sırbistan temsilcisi Partizan oldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda ilk maçlar 23 Ağustos’ta rövanş maçları ise 30 Ağustos’ta oynanacak. Siyah-beyazlıların Partizan ile ilk maçı deplasmanda oynayacak.

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