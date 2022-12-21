Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'u konuk ediyor.
9' ve 15' Kemal Rüzgar
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Burak Pakkan
SAAT: 21.00
YAYIN: A Spor
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BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Dele, Muleka, Cenk
YEDEKLER: Mert, Tayyip, Montero, Nkoudou, Weghorst, Kerem, Welinton, Masuaku, Gedson, Tayfur
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
ŞANLIURFASPOR: Aydın Bağ, Barış Gök, Seyit Gazanfer, Mehmet Yiğit, Abdulsamet Burak, Behlül Aydın, Bünyamin Balat, Mehmet Alp Kurt, Erkam Develi, Mert Çapar, Kemal Rüzgar
YEDEKLER: Kadir, İbrahim, Feyyaz, Alpay, Ömer, Enes Olgun, Hüseyin Erkan, Semih Karadeniz, Bertu Alican, Mustafa Durak
Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turunda mücadele hakkı elde edecek.
Beşiktaş, 4. turda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı.
Şanlıurfaspor ise 2. turda Karşıyaka'yı 4-2, 3. turda Karaman FK'yi 3-0, 4. turda ise Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.
BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK
2022 FIFA Dünya Kupası için lige verilen arada çalışmalarının bir bölümünü Antalya'da gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a dönerek Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı takımda 2 eksik bulunuyor.
Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor maçında yok.
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