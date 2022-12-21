Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turunda mücadele hakkı elde edecek.

Şanlıurfaspor ise 2. turda Karşıyaka'yı 4-2, 3. turda Karaman FK'yi 3-0, 4. turda ise Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

2022 FIFA Dünya Kupası için lige verilen arada çalışmalarının bir bölümünü Antalya'da gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a dönerek Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı takımda 2 eksik bulunuyor.

Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor maçında yok.