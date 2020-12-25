Beşiktaş savunmayı düzeltiyor

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, savunmasını da düzeltmeye başladı. Sezon başından itibaren kötü savunmasıyla dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta daha başarılı performans ortaya koymayı başardı.

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı 12 maçta 21 gol yiyen Beşiktaş, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 5 maçta ise kalesinde 3 gol gördü.

Kötü savunma yaptığı 12 maçta 1,7 ortalama gol yiyen siyah-beyazlı takım, son 5 maçta ise 0,6 ortalamayla oynadı. Beşiktaş, söz konusu 5 karşılaşmadaki başarılı savunmasıyla gol yeme ortalamasını da 1,7'den 1,4'e düşürdü.

Sezonun ilk 12 maçlık bölümünde sadece Yeni Malatyaspor maçında gol yemeyen siyah-beyazlılar, daha iyi savunma yaptığı 5 maçlık bölümde ise Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında olmak üzere bunu 3 defa başardı.

ÜST ÜSTE İKİ MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş, uzun bir süre sonra üst üste 2 maçta kalesini gole kapattı. Bu sezonun 12 maçlık periyodunda üst üste iyi savunma yapamayan siyah-beyazlı ekip, ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı.

6 MAÇ SONRA DEPLASMANDA GOL YEMEDİ

Beşiktaş, deplasmanda da 6 maç sonra rakibine gol şansı vermedi.

Geçen sezonun son maçında yine Ankara'da Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek dış sahada gol yemeyen siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek bunu yine Başkent'te gerçekleştirdi.

Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki Trabzonspor (3-1),İttifak Holding Konyaspor (1-4),Yukatel Denizlispor (3-2),Gaziantep FK (1-3),Fenerbahçe (4-3) ve Aytemiz Alanyaspor (1-2) maçlarında gole engel olamadı.

SAVUNMASI GOL DE ATMAYA BAŞLADI

Siyah-beyazlı takımın savunması, gole de katkı yapmaya başladı.

Beşiktaş'ın defans oyuncuları son 6 maçta 5 gol attı. Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği derbi maçında stoperde oynayan Necip Uysal ve sonradan oyuna girerek sol bekte görev alan Fabrice N'Sakala gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlıların, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'na 3-1 üstünlük kurduğu karşılaşmada ise sağ bek Valentin Rosier gol atmayı başardı.

Beşiktaş'ta savunma adına gole katkı yapan bir diğer oyuncu ise stoper Domagoj Vida oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında şık bir gole imza atan Vida, MKE Ankaragücü karşısında da takımının tek golünü atan oyuncu oldu.