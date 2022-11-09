Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Beşiktaş ile Serik Belediyespor karşı karşıya geliyor.
STAT: Vodafone Park
SAAT: 21.00
HAKEM: Turgut Doman
YAYIN: A Spor
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Oğuzhan, Atiba, Kerem, Dele Alli, Redmond, Tayfur, Muleka
YEDEKLER: Mert, Emre, Tayyip, Nkoudou, Salih, Cenk, Weghorst, Emrecan, Umut, Gedson
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
SERİK BELEDİYESPOR: Mehmet Doğan, Fırat, Mehmet Demirözü, İsmet, Hasan Ali Adıgüzel, Sergen, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Doğan, Burak Göksel, Sebahattin Usta, Muhammet Akpınar
YEDEKLER: İbrahim Demir, Erdi, Halil İbrahim, Mehmet Can, Ergün, Mustafa Acar, Batuhan Kırdaroğlu, Harun Kavaklıdere, Miakil Başar, Muhammet Can Yazıcı
TEKNİK DİREKTÖR: Cem Kavçak
Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibi karşısında sürprize izin vermek istemiyor.
Serik Belediyespor ise güçlü rakibini deplasmanda devirerek Türkiye Kupası'nda sezonun en büyük sürprizini gerçekleştirme peşinde...
Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başladı.
Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. tura yükselmişti.
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