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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı için Polonya'ya gitti! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı için Polonya'ya gitti!

        Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı için Polonya'nın Krakow şehrine gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:30 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:30
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        Beşiktaş, Shakhtar maçı için Polonya'ya gitti!
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        Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Polonya'nın Krakow şehrine gitti.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Asbaşkan Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora, Sayman Çağatay Abraş ile yönetim kurulu üyesi Aykut Torunoğulları da kafilede yer aldı.

        Siyah-beyazlıların Shakhtar Donetsk maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroy, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy.

        Shakhtar Donetsk-Beşiktaş müsabakası, Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda, yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

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