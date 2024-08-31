Süper Lig heyecanı 4. hafta maçları ile devam ediyor. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ligde 2'de 2 yapan Beşiktaş, Avrupa'da da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu 5-1'lik skorla eleyen siyah beyazlılar ligin 4. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye kısa bir süre kalırken, "Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Beşiktaş-Sivasspor maçı tarihi ve saati...