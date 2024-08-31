Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lugano takımını eleyerek adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıran siyah beyazlılar, ligde Sivaspor karşısında hata yapmak istemiyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler için, "Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Beşiktaş-Sivasspor maçı tarihi ve saati...
Süper Lig heyecanı 4. hafta maçları ile devam ediyor. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ligde 2'de 2 yapan Beşiktaş, Avrupa'da da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu 5-1'lik skorla eleyen siyah beyazlılar ligin 4. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye kısa bir süre kalırken, "Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Beşiktaş-Sivasspor maçı tarihi ve saati...
BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor
Beşiktaş -Sivasspor maçı 1 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.
BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
EKSİKLİKLER
Kırmızı-beyazlı ekipte, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.