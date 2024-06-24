Beşiktaş stat kapasitesini artırıyor

Tüpraş Stadyumu'nun zemini yenileniyor

Beşiktaş yönetimi, kale arkası tribünlerinin kapasite artırımı için bakanlığa yaptığı başvurunun sonucunu bekliyor.

Kale arkası tribününe özel koltuklar yaptırmayı planlayan kulüp, böylece kapasiteyi de en az 7 bin kişi artırmayı düşünüyor. 42 bin 590 olan mevcut kapasitenin 50 bine çıkarılması hedefleniyor.