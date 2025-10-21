Habertürk
        Beşiktaş, Süper Lig'de ertelem maçında Konyaspor karşısında: 7 eksik! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Süper Lig'de ertelem maçında Konyaspor karşısında: 7 eksik!

        Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılarda TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 7 eksiği var.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 10:36 Güncelleme: 21.10.2025 - 10:36
        Beşiktaş erteleme maçında Konyaspor karşısında!
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.

        Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

        Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.

        Teknik direktör Recep Uçar idaresindeki Konyaspor, Süper Lig'deki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Konya temsilcisi, rakibinin iki basamak altında 9. sırada yer alıyor.

        BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

        Siyah-beyazlılarda TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 7 eksiği var.

        Beşiktaş'ta maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva müsabakada forma giyemeyecek.

        GENÇLERBİRLİĞİ YENİLGİSİ MORALLERİ BOZDU

        Beşiktaş'ta geride kalan hafta Gençlerbirliği'nden alınan 2-1'lik yenilgi takımdaki keyifleri kaçırdı.

        Ankara temsilcisine sahasında mağlup olan siyah-beyazlı takımda taraftarların bazı futbolculara tepkisi ve ilk sıradaki Galatasaray ile açılan puan farkı moralleri bozdu.

        Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

        SON MAÇI 9 KİŞİLİK KONYASPOR KAZANDI

        Beşiktaş ile Konyaspor mücadelelerinde geçen sezon oynanan son maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Konya temsilcisi oldu.

        Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlüğünü yaptığı siyah-beyazlı takım, maçı uzun süre 9 kişi oynayan rakibine 1-0 yenilerek eleştirilerin odağı olmuştu.

        Konyaspor'da 25. dakikada Melih Bostan, 64. dakikada ise Alassane Ndao kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

