Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'a 3-1 mağlup olan ve Şampiyonlar Ligi yarışında ağır yara alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın maç öncesi yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. Yalçın, mücadele öncesi Kevin N'Koudou'nun son durumu ile ilgili "Son maçtan sonra N'Koudou 1 haftadır antrenmanlara düzgün katılamadı. Maç oynayacak durumda değil. Belki son 20 dakikada kullanabiliriz. Kronik sakatlığı var. Bugün (dün) için onu bekletmeyi uygun gördük" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 50'SİNE 10 MİLYON EURO!

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; bu sezon pek çok kez benzer sıkıntıları yaşan 25 yaşındaki futbolcunun maliyeti de dikkat çekti. İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan 4 milyon Euro bonservis verilerek transfer edilen Fransız futbolcu ile senelik 1.6 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalandı. Toplam maliyeti 10.4 milyon Euro'yu, yani 81 milyon TL'yi bulan N'Koudou'nun sonraki satışından da Tottenham'a yüzde 50 pay verme maddesi bulunuyor. Kartal bir anlamda oyuncunun yüzde 50'si için 10.4 milyon Euro'luk bir yükün altına girmiş oldu.

SADECE 4 GOL, 2 ASİST!

Bu sezon lig, kupa ve Avrupa'da 29 maça çıkan N'Koudou, sadece 4 gol ve 2 asist üretirken 10 maçı sakatlıklar nedeniyle kaçırdı.

Transfermarkt'a göre; N'Koudou'nun sözleşmesinde performans kriterlerine bağlı olarak Tottenham'a ödenecek 1 milyon Euro'luk bonus da bulunuyor.