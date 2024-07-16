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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta Ahmet Gülay ve Berkay Kençtemur ile yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta Ahmet Gülay ve Berkay Kençtemur ile yollar ayrıldı

        Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması kapsamında genç futbolcular Ahmet Gülay ve Berkay Kençtemur ile yollar ayrıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:17 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:17
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        Beşiktaş'ta iki isimle yollar ayrıldı
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        Beşiktaş, altyapısından yetişen genç futbolcular Ahmet Gülay'ı Balıkesirspor'a; Berkay Kençtemur'u ise Serik Belediyespor'a gönderdi.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ahmet Gülay’ın nihai transferi hususunda Balıkesirspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Ahmet Gülay’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

        Profesyonel futbolcumuz Berkay Kençtemur’un nihai transferi hususunda Serik Belediyespor’la anlaşmaya varılmıştır. Berkay Kençtemur’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

        Sol bek pozisyonunda oynayan 21 yaşındaki oyuncu Ahmet Gülay, geçen sezon ilk yarıyı Aliağa FK'da geçirirken devre arası transfer döneminde ise Alanya Kestelspor'a kiralık olarak imza atmıştı. 19 yaşındaki ön libero Berkay Kençtemur ise siyah-beyazlı ekibin U19 takımında sezonu tamamlamıştı.

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