Beşiktaş'ta araç kiralama şirketinde yangın: 15 araç küle döndü
İstanbul Beşiktaş'ta araç kiralama şirketinin önünde park halindeki otomobilde çıkan ve 14 araca sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle 15 araçta hasar oluştu
Giriş: 06.04.2026 - 07:05 Güncelleme:
Beşiktaş ilçesi Barbaros Bulvarı'nda 4 katlı binanın girişindeki iş yerinin önünde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki 14 araca sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
AA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 15 araçta hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatan, ekipler kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.
