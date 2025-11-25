Beşiktaş'ta aralar yara sarmadı!

Beşiktaş, büyük umutlarla girdiği bir milli aradan daha hayal kırıklığı ile döndü.

Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Sergen Yalçın, tek idmanla takımın başında çıktığı ilk maçında Alanyaspor'a mağlup olurken hemen ardından ise ilk milli ara başladı.

Bu süreci alışma dönemi olarak avantaja çevirmeyi isteyen siyah-beyazlılar, dönüşte Başakşehir'i yenerek başlarken diğer 4 maçta Kayserispor'u ve Kocaelispor'u mağlup etti. Göztepe'ye deplasmanda kaybeden Beşiktaş, Galatasaray ile ise derbide 1-1 berabere kalarak ikinci milli araya girdi.

Bu milli aranın dönüşü adeta kabus olurken evinde Gençlerbirliği'ne kaybeden Beşiktaş, sonrasında erteleme maçında Konyaspor'u mağlup etse de Kasımpaşa ile berabere kalıp derbide evinde Fenerbahçe'ye 3-2 kaybetti. Kartal, Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek teselli bulurken üçüncü milli ara da başlamış oldu.