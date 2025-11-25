Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta aralar yara sarmadı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta aralar yara sarmadı!

        Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde üçüncü milli arayı geride bıraksa da sergilenen performans beklentilerin çok altında kaldı.

        Giriş: 25.11.2025 - 11:39 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta aralar yara sarmadı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, büyük umutlarla girdiği bir milli aradan daha hayal kırıklığı ile döndü.

        Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Sergen Yalçın, tek idmanla takımın başında çıktığı ilk maçında Alanyaspor'a mağlup olurken hemen ardından ise ilk milli ara başladı.

        Bu süreci alışma dönemi olarak avantaja çevirmeyi isteyen siyah-beyazlılar, dönüşte Başakşehir'i yenerek başlarken diğer 4 maçta Kayserispor'u ve Kocaelispor'u mağlup etti. Göztepe'ye deplasmanda kaybeden Beşiktaş, Galatasaray ile ise derbide 1-1 berabere kalarak ikinci milli araya girdi.

        Bu milli aranın dönüşü adeta kabus olurken evinde Gençlerbirliği'ne kaybeden Beşiktaş, sonrasında erteleme maçında Konyaspor'u mağlup etse de Kasımpaşa ile berabere kalıp derbide evinde Fenerbahçe'ye 3-2 kaybetti. Kartal, Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek teselli bulurken üçüncü milli ara da başlamış oldu.

        Son milli arada da eksiklere odaklanan siyah-beyazlılar, buna karşın yine çalışılanları sahada göstermekte zorlandı. Beşiktaş, evinde öne geçtiği maçta Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken zirvenin de 11 puan gerisinde kaldı.

        Beşiktaş, sadece lider Galatasaray'ın değil, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 10 puan, üçüncü sıradaki Trabzonspor'un ise 7 puan gerisinde kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu iddianamesi kabul edildi!
        İmamoğlu iddianamesi kabul edildi!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi