        Beşiktaş'ta ayrılık: Fahri Kerem Ay

        Beşiktaş, genç futbolcu Fahri Kerem Ay'ın İstanbulspor'a kiralandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 14:19 Güncelleme: 14.08.2025 - 14:19
        Beşiktaş'ta ayrılık: Fahri Kerem Ay
        Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcu Fahri Kerem Ay'ın İstanbulspor'a kiralandığını duyurdu. Fahri Kerem Ay, 2025/26 sezonunda 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor'un formasını giyecek.

        Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fahri Kerem Ay’ın 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İstanbulspor’la anlaşmaya varılmıştır. Fahri Kerem Ay’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

